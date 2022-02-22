Для "врегулювання ситуації" Україна має відмовитись від Криму - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявляє, що ситуація в Україні вважатиметься врегульованою після визнання приєднання Криму до Росії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На мою думку, публічно це не звучало, але я скажу. Питання звучить так - що ж з обох боків або з боку Києва - має статися, щоб, на нашу думку, ситуація вважалася врегульованою в довгостроковій історичній перспективі і щоб ми могли жити спокійно , і щоб не йшлося про якісь конфлікти, тим більше озброєні.Я вам цю страшну таємницю розкрию - зрештою, тут немає нічого секретного.Перше, що необхідно зробити всім, - це визнати волевиявлення людей, які проживають у Севастополі в Криму.(…) Вони прийшли добровільно і ухвалили своє рішення – возз'єднатися з Росією”, – заявив Путіна журналістам у вівторок.

За словами Путіна, РФ обговорювала " ці питання під час багатогодинних переговорів та зустрічей з нашими європейськими партнерами ".