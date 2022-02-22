Україна попросила у Британії додаткове озброєння

Україна у вівторок, 22 лютого, попросила Велику Британію надати додаткове оборонне озброєння, повідомляє Ділова столиця.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив 22 лютого, під час брифінгу у Вашингтоні.

"Сьогодні вранці я надіслав листа на адресу міністра закордонних справ Великої Британії з проханням про надання додаткового оборонного озброєння Україні. З таким же проханням сьогодні я буду звертатися до своїх співрозмовників у Сполучених Штатах. Оскільки Україна наразі не є членом жодного об'єднання колективної безпеки і, по суті, на жаль, наша держава не має гарантій безпеки, то найкращою нашою гарантією буде дипломатія та армія" , — сказав Кулеба.

Він запевнив, що Україна мобілізує увесь світ для того, щоб отримати все необхідне для зміцнення її обороноздатності.