РФ провокує бунти в українських в'язницях - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська перейшов на тюремний жаргон та заявив, що Росія через зв'язки у злочинному світі намагається підняти заколоти в українських в'язницях.﻿ Про це він розповів на своїй Facebook-сторінці, опублікувавши відеозвернення, повідомляє УНІАН.

"За оперативною інформацією, РФ намагається запустити кілька бунтів у в'язницях через зв'язки в злочинному світі. У них не виходить. Але про всяк випадок: наступні кілька тижнів не реагуйте емоційно на сфальсифіковані відосики і проплачені протести у в'язниць. Все буде ок" , - написав він.

На відео ж він звернувся до ув'язнених у своєрідній манері:

"Вечір в хату" людям, які заїхали та "мотають" терміни У наших в'язницях. Про "прогон" від злодіїв з "Раші" знаю, чув. Просять "підняти шум" та творити безлад у в'язницях і на волі. Але ж "в нашій хаті" свої порядки і закони. Ми проти свавілля. Тому: тихо, ша! Без кіпіша".