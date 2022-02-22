ЄС каже, що має додаткові санкції "в резерві", якщо РФ вирішить іти далі

ЄС має у своєму розпорядженні додаткові санкції, і буде про них домовлятися, якщо Росія вирішить піти ще далі у своєму вторгненні в Україну, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив глава Жан-Ів Ле Дріан, МЗС Франції, яка головує в Раді ЄС.

"Ми бачимо непохитну єдність перед лицем цього неприйнятного порушення міжнародного права. Ми побачили волю діяти швидко" - зазначив Ле Дріан, коментуючи засідання глав МЗС країн ЄС.

За його словами, ЄС постійно залишав відкритими двері до дипломатичного рішення, але "вся ця дипломатична робота ні до чого не привела" .

"І ми бачимо ситуацію, в якій президент Путін практично заперечує існування України, її претензії на суверенітет" - сказав міністр.

"Відтак ми побачили тверду волю і солідарність держав членів, спільне бачення того, куди ми хочемо йти. Однак у нас є санкції, про які ми ще будемо домовлятися, санкції в резерві, якщо Росія вирішить піти далі" - наголосив Ле Дріан.

Як додав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, ЄС не хоче застосовувати весь арсенал покарань за один раз.