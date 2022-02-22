Відбулася зустріч президента із головами фракцій

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головами парламентських фракцій та представниками силових структур, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Обговорювали можливість введення надзвичайного стану в деяких областях, але не військового. Про це розповів співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко.

"Це питання не обговорювалося (про введення військового стану в Донецькій та Луганській областях - ІФ). Обговорювалася ситуація надзвичайного стану в деяких областях, але не військового", - сказав парламентарій після зустрічі президента з головами фракцій у вівторок увечері.

За словами нардепа, участь у цій зустрічі також брали голова Офісу президента Андрій Єрмак та керівники силових структур.

"Питання безпеки - головне питання, яке стояло на порядку денному. Представили силових структур надали інформацію про реальний стан справ, який сьогодні є на кордонах і на сході країни", - додав Бойко.

За словами нардепа, не обговорювалося і питання розриву дипломатичних відносин із РФ.

"Немає це не обговорювалося", - сказав Бойко на запитання журналістів.

Глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія також прокоментував результат зустрічі президента з лідерами фракцій та груп Ради.

За словами Арахамії, лідери фракцій домовилися про створення так званої "оборонної коаліції".

"У кожного є суперечки, зараз ми всі суперечки з різних питань відкладень убік", - заявив Арахамія.

Він також додав, що на засіданні обговорювалося питання щодо запровадження військового стану.