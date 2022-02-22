Відбулася зустріч президента із головами фракцій
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головами парламентських фракцій та представниками силових структур, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Обговорювали можливість введення надзвичайного стану в деяких областях, але не військового. Про це розповів співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко.
"Це питання не обговорювалося (про введення військового стану в Донецькій та Луганській областях - ІФ). Обговорювалася ситуація надзвичайного стану в деяких областях, але не військового", - сказав парламентарій після зустрічі президента з головами фракцій у вівторок увечері.
За словами нардепа, участь у цій зустрічі також брали голова Офісу президента Андрій Єрмак та керівники силових структур.
"Питання безпеки - головне питання, яке стояло на порядку денному. Представили силових структур надали інформацію про реальний стан справ, який сьогодні є на кордонах і на сході країни", - додав Бойко.
За словами нардепа, не обговорювалося і питання розриву дипломатичних відносин із РФ.
"Немає це не обговорювалося", - сказав Бойко на запитання журналістів.
Глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія також прокоментував результат зустрічі президента з лідерами фракцій та груп Ради.
За словами Арахамії, лідери фракцій домовилися про створення так званої "оборонної коаліції".
"У кожного є суперечки, зараз ми всі суперечки з різних питань відкладень убік", - заявив Арахамія.
Він також додав, що на засіданні обговорювалося питання щодо запровадження військового стану.
«Керівники силових структур нам заявили, що треба бути готовими, але поки що військовий стан вводити не потрібно, допоки не почнеться відкрита агресія. Питання військового та особливого положень у прикордонних областях обговорювали більш детально і, можливо, на ці рішення підуть, залежить від того, як розвиватиметься ситуація», - розповідь Арахамія.