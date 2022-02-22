Ахметов ініціює дострокову виплату мільярда гривень податків
Власник SCM Рінат Ахметов ініціював дострокову виплату підприємствами до державного бюджету 1 млрд гривень податків, повідомляє УНІАН.
"Зараз Україні як ніколи необхідна стабільність державних фінансів. Бізнес повинен допомогти державі в цьому. Бізнес СКМ сплатить податки наперед - на суму 1 млрд гривень", - повідомив бізнесмен.
Він підкреслив, що загроза вторгнення вимагає максимального єднання.
"Я неодноразово говорив і повторюю знову, що наша спільна мета – сильна, мирна, незалежна, цілісна Україна у визнаних міжнародним правом кордонах. Кожен на своїй ділянці повинен зробити все для посилення країни. Загроза вторгнення вимагає максимального єднання. Це стосується і влади, і бізнесу, і всіх без винятку громадян України. Єдність зараз - питання виживання країни", - йдеться в заяві бізнесмена.
"Я вже дав розпорядження моєму Благодійному фонду. У разі появи необхідності вони будуть допомагати з евакуацією, медикаментами, всім, чим буде потрібно. Ми зробимо все, щоб не допустити гуманітарної катастрофи. Куди саме вони будуть направлені, вирішить мій Благодійний фонд спільно з бізнесами, місцевою та центральною владою", - заявив Рінат Ахметов.