Простий спосіб при пранні в машинці очистити одяг від шерсті та волосся

Перед початком прання досвідчені господині кладуть у машинку вологу серветку, яка дозволяє ефективно зібрати з одягу шерсть від домашніх улюбленців, волосся, пух тощо, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Яку краще використовувати матерію, щоб домогтися кращого результату при пранні та для збереження гардероба в чистоті - читайте в матеріалі нижче.

Ймовірно, для багатьох власників кішок і собак процес очищення одягу стає справжнім квестом, адже шерсть від чотириногих друзів нерідко щільно покриває гардероб. Часом люди навіть йдуть на крайні заходи, відправляючи глибоко в шафу в запакованому вигляді або навіть викидаючи улюблений одяг, замучившись прибирати з неї шерстинки.

Яке рішення

Але є легкий спосіб розв'язання проблеми - за допомогою простого засобу для гігієни.

Так, у пральну машину в барабан разом з навантаженням речей потрібно покласти вологу серветку (гігієнічну) поверх одягу.

Як це працює

Під час прання клаптик збирає з білизни на себе дрібне сміття: шерсть, волосся, пух, ворсинки, нитки, оскільки волокниста структура серветки притягує і намотує на себе такі частинки.

Також виріб під час прання через легкість піднімається з потоком води вище - аналогічно з волоссям і шерстю.

Які потрібні серветки і які не слід використовувати

Важливо, щоб гігієнічна серветка була щільною і при розтягуванні не рвалася, тому використовуються саме вологі.

А ще - не варто класти з речами при пранні ароматизовані серветки, позаяк запах може вбратися в одяг.

Щоб домогтися кращого ефекту і зібрати більше дрібного сміття, при пранні можна додавати відразу кілька вологих серветок з нейтральним запахом.