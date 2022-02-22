Кабмін готує санкції проти Росії за визнання "ЛДНР"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів готує пакет санкцій проти Росії. Зокрема, за визнання так званих Луганської та Донецької "народних республік", пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Уряд готує відповідні пропозиції в РНБО і Верховна рада завтра розглядатиме відповідний пакет (санкцій проти Росії, - ред.), - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, ЄС погодив пакет санкцій проти Росії за визнання "ЛДНР".

Зазначимо, що Британія ввела обмеження проти п'яти російських банків і друзів президента РФ Володимира Путіна.

Крім того, Лондон планує ввести санкції щодо депутатів Державної Думи і сенаторів Ради Федерації РФ, які проголосували за це рішення.