Зінченко опублікував емоційний пост на захист України

Український футболіст Олександр Зінченко не залишився осторонь ситуації, що склалася в його рідній країні. Гравець Манчестер Сіті висловився у соцмережі, повідомляє Сьогодні.

Росія визнала незалежність так званих "ЛДНР", а потім ввела свої війська на Донбас. Зінченко тренувався в академії Шахтаря, тому для нього цей регіон є другим домом.

"Увесь цивілізований світ непокоїться через ситуацію в моїй країні. Я не можу залишатись осторонь і хочу донести свою думку. На фото – моя країна.