Зінченко опублікував емоційний пост на захист України
Український футболіст Олександр Зінченко не залишився осторонь ситуації, що склалася в його рідній країні. Гравець Манчестер Сіті висловився у соцмережі, повідомляє Сьогодні.
Росія визнала незалежність так званих "ЛДНР", а потім ввела свої війська на Донбас. Зінченко тренувався в академії Шахтаря, тому для нього цей регіон є другим домом.
"Увесь цивілізований світ непокоїться через ситуацію в моїй країні. Я не можу залишатись осторонь і хочу донести свою думку. На фото – моя країна.
Країна, в якій я народився та виріс. Країна, кольори якої я захищаю на міжнародній спортивній арені. Країна, яку ми стараємось прославляти і розвивати. Країна, кордони якої повинні залишатись непорушними.Моя країна належить українцям, і ніхто ніколи не зможе привласнити її. Ми своє не віддамо! Слава Україні", – написав Зінченко.