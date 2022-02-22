Рада розгляне санкції проти депутатів Держдуми РФ

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що парламент має намір розглянути запровадження санкцій на депутатів Державної Думи Росії у середу, 23 лютого, повідомляє Українські Новини.

"Завтра вранці ми голосуватимемо за накладення санкцій на Державну Думу", - сказав Арахамія.

Лідер монобільшості уточнив, що санкції будуть застосовані до депутатів Держдуми РФ, які ухвалювали рішення щодо визнання цих "республік".

Відповідно до законодавства Рада має право запропонувати Раді національної безпеки та оборони запропонувати список для санкцій.

На порядку денному на 23 лютого зазначено проект постанови про вищезазначене № 7064 (про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів).