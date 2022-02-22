Зеленский издал указ о призыве резервистов (Оновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что издал указ о призыве резервистов в особый период, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В видеообращении во вторник вечером он заявил, что «речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву».

«Должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке», - сказал Зеленский.

По словам президента, в ближайшее время также будет проведено учебное собрание резервистов системы теробороны.

Зеленский отметил, что « на сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации; нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования ».

Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск у країні програми "економічного патріотизму".

"Цільові програми підтримки окремих галузей. Зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок. Це стимули для залучення коштів населення в бізнес і банківську систему. Зниження ПДВ на бензин і дизель. Це дасть змогу знизити ціни на заправки. Наша мета - здобуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці", - сказав він.

За його словами, "зараз усім українським політикам час бути державними діячами. Відкинути свої амбіції заради нашої України" .

"Перед записом цього відео я зустрівся з лідерами всіх парламентських фракцій і груп. Усі розуміють, що сьогодні в парламенті нам потрібна оборонна коаліція. Єдність, швидке та важливе рішення для економічної стійкості й обороноздатності нашої держави. Сьогодні всі політики та партії одного кольору – синьо-жовтого", - заявив він.

Завтра, за його словами, в нього буде зустріч із топ-50 великого бізнесу.

"Всі вони мають залишитися в Україні. Їхні підприємства розташовані на українській землі, яку захищають наші військові. Отже, і бізнес повинен захищати нашу економіку, фінанси, створювати робочі місця. Піднімати та зміцнювати Україну. Разом. Кожен на своєму фронті", - сказав президент.

Володимир Зеленський заявив, що завершення війни не має альтернативи.

"Особисто для нас альтернативи не має завершення війни, а не майданчик чи формат, щоб домовитися про це", – сказав він у відеозверненіі.

За його словами, рішення Ради Федерації Росії про дозвіл використання військ за кордоном дало "чітку відповідь – хто справді хоче миру на землі, а хто – переділу земель".

"Я готовий робити це як у двосторонньому форматі, так і за участю інших лідерів. Але хочу наголосити, що для мене головне – збереження суверенітету та територіальної цілісності України", – заявив Зеленський.

За його словами, "перше – над чим ми працюємо – саміт лідерів держав – постійних членів Ради безпеки ООН, України, Туреччини та Німеччини. Більшість учасників саміту вже підтримали цю ініціативу, зокрема Реджеп Ердоган, який підтвердив це мені у телефонній розмові".

Він зазначив, що "партнери показують, що альтернативи немає і запровадженню санкцій".