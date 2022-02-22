Зеленский издал указ о призыве резервистов (Оновлено)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что издал указ о призыве резервистов в особый период, повідомляє Інтерфакс-Україна.
В видеообращении во вторник вечером он заявил, что «речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву».
«Должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке», - сказал Зеленский.
По словам президента, в ближайшее время также будет проведено учебное собрание резервистов системы теробороны.
Зеленский отметил, что «
на сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации; нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования».
Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск у країні програми "економічного патріотизму".
"Цільові програми підтримки окремих галузей. Зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок. Це стимули для залучення коштів населення в бізнес і банківську систему. Зниження ПДВ на бензин і дизель. Це дасть змогу знизити ціни на заправки. Наша мета - здобуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці", - сказав він.
За його словами,
"зараз усім українським політикам час бути державними діячами. Відкинути свої амбіції заради нашої України".
"Перед записом цього відео я зустрівся з лідерами всіх парламентських фракцій і груп. Усі розуміють, що сьогодні в парламенті нам потрібна оборонна коаліція. Єдність, швидке та важливе рішення для економічної стійкості й обороноздатності нашої держави. Сьогодні всі політики та партії одного кольору – синьо-жовтого", - заявив він.
Завтра, за його словами, в нього буде зустріч із топ-50 великого бізнесу.
"Всі вони мають залишитися в Україні. Їхні підприємства розташовані на українській землі, яку захищають наші військові. Отже, і бізнес повинен захищати нашу економіку, фінанси, створювати робочі місця. Піднімати та зміцнювати Україну. Разом. Кожен на своєму фронті", - сказав президент.
Володимир Зеленський заявив, що завершення війни не має альтернативи.
"Особисто для нас альтернативи не має завершення війни, а не майданчик чи формат, щоб домовитися про це", – сказав він у відеозверненіі.
За його словами, рішення Ради Федерації Росії про дозвіл використання військ за кордоном дало
"чітку відповідь – хто справді хоче миру на землі, а хто – переділу земель".
"Я готовий робити це як у двосторонньому форматі, так і за участю інших лідерів. Але хочу наголосити, що для мене головне – збереження суверенітету та територіальної цілісності України", – заявив Зеленський.
За його словами, "перше – над чим ми працюємо – саміт лідерів держав – постійних членів Ради безпеки ООН, України, Туреччини та Німеччини. Більшість учасників саміту вже підтримали цю ініціативу, зокрема Реджеп Ердоган, який підтвердив це мені у телефонній розмові".
Він зазначив, що "партнери показують, що альтернативи немає і запровадженню санкцій".
"Вчора я говорив із президентом США Джо Байденом, який вводить санкції проти терористичних утворень на окупованих територіях України. Також у мене була розмова із прем'єром Великої Британії Джонсоном. Сьогодні він оголосив про санкції щодо російських банків та олігархів. Крім цього, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про блокування запуску газопроводу "Північний потік-2". Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що Оттава також запровадить економічні санкції за порушення нашого суверенітету та територіальної цілісності", – сказав президент.