Байден провів зустріч із Кулебою

Президент США Джо Байден зустрівся з главою МЗС України Дмитром Кулебою, повідомляється на сайті Білого дому, повідомляє Новое время.

Байден підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України. Він поінформував Кулебу, що США відреагують санкціями на рішення Росії про визнання «незалежності» псевдореспублік "Л/ДНР".

Він також підтвердив, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні допомогу в галузі безпеки та макроекономічну підтримку.

"Президент Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів, співпрацюючи з союзниками та партнерами, швидко та рішуче відреагувати на будь-яку подальшу російську агресію проти України" , - наголошується в повідомленні Білого Дому.

Раніше Байден оголосив, що вводить санкції проти Росії через визнання Москвою псевдореспублік «Л/ДНР». Вони торкнуться суверенного боргу, банків та російської еліти.