Шмигаль відповів на вимоги Путіна про Крим та НАТО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів на слова президента Росії Володимира Путіна, який вимагав від Києва відмовитись від НАТО та визнати окупований Крим російським, повідомляє Новое время.

"Для незалежної, суверенної країни — України, і для мене як прем'єр-міністра нашої держави це неможливо" , — сказав Шмигаль в ефірі програми Свобода слова.

Він також наголосив, що озвучені президентом країни-агресора вимоги не збігаються із рішеннями, які ухвалив для себе український народ. Тому Україна продовжуватиме рухатися у напрямку, яких обрали українці, сказав він.

Раніше Путін вимагав «демілітаризацію сьогоднішньої України» і заявив, що категорично проти вступу України до НАТО.