Банки та діти російських чиновників: оприлюднено список санкцій США

Міністерство фінансів США підтвердило введення санкцій проти російських банків "ВЕБ" і "Промсвязьбанк", а також проти їх 42 дочірні компанії, повідомляє УНІАН.

Повний список опублікований на сайті Мінфіну. Зазначається, що введення санкцій починає "процес демонтажу" фінансової мережі Кремля, його здатності фінансувати дестабілізуючу діяльність в Україні та в усьому світі.

У заяві йдеться, що "Внешэкономбанк" і "Промсвязьбанк" відіграють особливу роль у підтримці обороноздатності Росії та її економіки.

"Ці санкції гарантують, що "ВЕБ" і "Промсвязьбанк" більше не зможуть вести бізнес в США і будуть відрізані від американської фінансової системи. Всі активи, що знаходяться під юрисдикцією США, будуть негайно заморожені, а американським фізичним і юридичним особам заборонено вести справи з цими установами без дозволу OFAC" , - йдеться в повідомленні.

Російський футбольний клуб ЦСКА потрапив під санкції як актив "ВЕБ".

Мінфін також ввів санкції проти дітей російських чиновників, наближених до Володимира Путіна.

Денис Бортніков - син глави ФСБ Олександра Бортнікова, один з керівників "ВТБ".

Петро Фрадков - голова і головний виконавчий директор "ПСБ", син експрем'єра Росії та колишнього директора Служби зовнішньої розвідки Михайла Фрадкова.

Володимир Кирієнко-гендиректор VK Group, син "куратора внутрішньої політики Путіна" Сергія Кирієнка.

Також управління з контролю за іноземними активами посилило обмеження на операції з російським суверенним боргом