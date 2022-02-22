Мінфін США запроваджує санкції проти дітей російських чиновників

У вівторок, 22 лютого, міністерство фінансів США підтвердило, що запроваджує санкції проти дітей російських чиновників. Більше того, під обмеження потрапили ЗЕБ та 25 його дочірніх підприємств, повідомляє Новое время.

Серед дітей російських чиновників, проти яких запровадять санкції:

Денис Бортніков (син голови ФСБ РФ Олександра Бортнікова);

Петро Фрадков (син експрем'єра РФ Михайла Фрадкова);

Володимир Кирієнко (cин заступника голови АП РФ Сергія Кирієнка).

Також під санкції США потрапили ЗЕБ та 25 його дочірніх підприємств, включаючи фінінститути, вугледобувну компанію, у РФ та трьох інших країнах потрапили під санкції США.

Промзв’язокбанк та 17 його дочірніх підприємств у РФ, включаючи фінансові та технологічні, потрапили під американські санкції.

У заяві йдеться, що санкції запроваджуються у зв’язку з визнанням РФ псевдореспублік «Л/ДНР» та у відповідь на рішення Москви про розгортання своїх військ у цих тимчасово окупованих районах України.

22 лютого президент США Джо Байден оголосив, що вводить санкції проти Росії через визнання Москвою псевдореспублік «Л/ДНР».