США ввели санкції проти банків та дітей російських чиновників
Міністерство фінансів США підтвердило введення санкцій проти російських банків "ВЕБ" і "Промсвязьбанк", а також проти їх 42 дочірні компанії, повідомляє УНІАН.
Повний список опублікований на сайті Мінфіну. Зазначається, що введення санкцій починає "процес демонтажу" фінансової мережі Кремля, його здатності фінансувати дестабілізуючу діяльність в Україні та в усьому світі.
У заяві йдеться, що "Внешэкономбанк" і "Промсвязьбанк" відіграють особливу роль у підтримці обороноздатності Росії та її економіки.
"Ці санкції гарантують, що "ВЕБ" і "Промсвязьбанк" більше не зможуть вести бізнес в США і будуть відрізані від американської фінансової системи. Всі активи, що знаходяться під юрисдикцією США, будуть негайно заморожені, а американським фізичним і юридичним особам заборонено вести справи з цими установами без дозволу OFAC", - йдеться в повідомленні.
Російський футбольний клуб ЦСКА потрапив під санкції як актив "ВЕБ".
Мінфін також ввів санкції проти дітей російських чиновників, наближених до Володимира Путіна.
- Денис Бортніков - син глави ФСБ Олександра Бортнікова, один з керівників "ВТБ".
- Петро Фрадков - голова і головний виконавчий директор "ПСБ", син експрем'єра Росії та колишнього директора Служби зовнішньої розвідки Михайла Фрадкова.
- Володимир Кирієнко-гендиректор VK Group, син "куратора внутрішньої політики Путіна" Сергія Кирієнка.
Також управління з контролю за іноземними активами посилило обмеження на операції з російським суверенним боргом
"Ці обмеження істотно перекрили Росії основний спосіб залучення грошей. Це створює навантаження на ресурси російської держави і підвищує ризик її здатності управляти своїми фінансами", - наголошується в заяві.