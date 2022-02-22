Під санкції США можуть потрапити два системні російські банки

США не виключають санкції проти найбільших російських банків – Ощадбанку та ВТБ.

Про це повідомило американським ЗМІ високопоставлене джерело у Білому домі.

Чиновник припускає відключення Росії від SWIFT, хоча раніше повідомлялося, що низка європейських країн наполягає на виключенні цього пункту зі списку санкцій.

Крім того, джерело заявило, що «Північний потік-2» ніколи не буде запущений у роботу.

Також ЗМІ повідомляють, що Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував заплановану на 24 лютого зустріч із главою російського МЗС Сергієм Лавровим.