Під санкції США можуть потрапити два системні російські банки
США не виключають санкції проти найбільших російських банків – Ощадбанку та ВТБ.
Про це повідомило американським ЗМІ високопоставлене джерело у Білому домі.
Чиновник припускає відключення Росії від SWIFT, хоча раніше повідомлялося, що низка європейських країн наполягає на виключенні цього пункту зі списку санкцій.
Крім того, джерело заявило, що «Північний потік-2» ніколи не буде запущений у роботу.
Також ЗМІ повідомляють, що Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував заплановану на 24 лютого зустріч із главою російського МЗС Сергієм Лавровим.