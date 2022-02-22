Каховську ГЕС взяли під посилену охорону
Військовослужбовці Національної гвардії взяли під посилену охорону Каховську гідроелектростанцію, повідомляє Укрiнформ.
"Сьогодні гвардійці військової частини 3056 разом із поліцією посилили охорону важливого об’єкта критичної інфраструктури - Каховської ГЕС", - інформує Нацгвардія України у Фейсбуці.
"Наші бійці мають належну підготовку, аби забезпечити охорону гідроелектростанції. Також налагоджена взаємодія із залученими представниками поліції. Тож довіряйте нам та зберігайте спокій", - зазначив заступник командира зі служби капітан Олег Ліщишин.
Повідомляється, що служба буде організована в цілодобовому режимі шляхом патрулювання периметру із залученням військової техніки. Також організовані тимчасові контрольно-пропускні пункти.