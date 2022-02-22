З'явився список країн, які засудили визнання "ЛДНР" Росією

З'явився список країн, які засудили визнання "ЛДНР" Росією

На даний момент рішення президента Росії Володимира Путіна про визнання незалежності "ЛНР" та "ДНР" підтримали лише чотири країни – Куба, Венесуела, Нікарагуа та Сирія. Такої самої позиції дотримуються у невизнаних Південній Осетії та Абхазії, повідомляє Обозреватель.

А весь цивілізований світ у цьому питанні на боці України. Відповідну карту у своєму Telegram-каналі опублікував блогер Олег Шарп.

Які країни підтримали та засудили Путіна через "Л/ДНР".
Які країни підтримали та засудили Путіна через "Л/ДНР". Джерело: Telegram-канал Олега Шарпа

Засудили рішення Путіна у Євросоюзі, Великій Британії, США, Канаді, Норвегії, Туреччині, Грузії, Албанії. Сполучені Штати при цьому вже оголосили про запровадження санкцій проти псевдореспублік, а Британія – проти Росії через визнання нею "Л/ДНР". Водночас у ЄС уже підготували пакет обмежувальних заходів.

Білорусь прокоментувала це "визнання" неоднозначно. У МЗС країни заявили, що "з повагою та розумінням" сприймають це рішення російської сторони, але сама Білорусь поки прямо не говорила про визнання або невизнання "Л/ДНР".

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