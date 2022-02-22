З'явився список країн, які засудили визнання "ЛДНР" Росією

На даний момент рішення президента Росії Володимира Путіна про визнання незалежності "ЛНР" та "ДНР" підтримали лише чотири країни – Куба, Венесуела, Нікарагуа та Сирія. Такої самої позиції дотримуються у невизнаних Південній Осетії та Абхазії, повідомляє Обозреватель.

А весь цивілізований світ у цьому питанні на боці України. Відповідну карту у своєму Telegram-каналі опублікував блогер Олег Шарп.

Які країни підтримали та засудили Путіна через "Л/ДНР". Джерело: Telegram-канал Олега Шарпа

Засудили рішення Путіна у Євросоюзі, Великій Британії, США, Канаді, Норвегії, Туреччині, Грузії, Албанії. Сполучені Штати при цьому вже оголосили про запровадження санкцій проти псевдореспублік, а Британія – проти Росії через визнання нею "Л/ДНР". Водночас у ЄС уже підготували пакет обмежувальних заходів.

Білорусь прокоментувала це "визнання" неоднозначно. У МЗС країни заявили, що "з повагою та розумінням" сприймають це рішення російської сторони, але сама Білорусь поки прямо не говорила про визнання або невизнання "Л/ДНР".