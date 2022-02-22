В Азовське море заборонили вихід маломірних суден

З 22 лютого до 27 лютого в акваторію Азовського моря заборонено вихід маломірних суден, інших плавзасобів, а також суден флоту рибної промисловості, повідомляє Укрiнформ.

"Враховуючи нарощування присутності в Азовському морі корабельно-катерного складу військово-морського флоту РФ, закриття значної частини акваторії моря для плавання у зв’язку з проведенням військових навчальних стрільб існує велика ймовірність провокацій. З метою упередження дестабілізації ситуації поблизу узбережжя Азовського моря, збереження життя та здоров’я громадян, з 08.00 22 лютого до 20.00 27 лютого 2022 року заборонено вихід в море маломірних суден, інших плавзасобів, а також суден флоту рибної промисловості, що не підлягають технічному нагляду класифікаційного товариства, їх випуск, плавання і перебування в територіальному морі та внутрішніх водах України" , - інформує Донецький прикордонний загін у Фейсбуці.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з рішенням Російської Федерації про блокування частини акваторій Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань. Росія вирішила скасувати перекриття південної частини Азовського моря, яку планувала закрити для судноплавства на період з 13 до 19 лютого під приводом військово-морських навчань.