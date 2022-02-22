Канада запроваджує антиросійські санкції

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна ввела санкції щодо Росії через визнання "ДНР" та "ЛНР", повідомляє Лента.Ру.

За словами прем'єра, Канада забороняє своїм громадянам будь-яку фінансову діяльність із "ЛДНР". Країна також запровадить санкції проти членів російського парламенту, які голосували за визнання Донбасу.

"Ми забороняємо канадцям вести операції з купівлею російського держборгу, введемо додаткові санкції щодо двох держбанків Росії та заборонимо будь-які фінансові операції з ними" , - сказав він.

Він також повідомив, що Канада посилює свою військову присутність у Європі, «на землі, на воді та в повітрі».