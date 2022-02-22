Канада вводить санкції проти депутатів та банків РФ

Канада оголосила про нові санкції проти Росії у зв'язку із визнанням нею ОРДЛО, повідомляє Українська правда.

Згідно з інформацією CBC з посиланням на прем'єра Канади Джастіна Трюдо, санкції охоплюють заборону канадцям на будь-які фінансові операції з так званими "ЛНР" і "ДНР".

Також канадцям будуть заборонені операції з суверенним боргом Росії та мати справу з двома підтримуваними державою російськими банками. Оттава також накладе санкції на членів російського парламенту, які проголосували "за" щодо визнання ОРДЛО.

Трюдо заявив, що санкції "діятимуть доти, доки не буде відновлено територіальну цілісність України".