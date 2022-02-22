Визнання "ЛДНР": Блінкен та Кулеба виступили із заявами

Державний секретар США Ентоні Блінкен відмовився від зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Київ має запасний план на випадок, якщо дипломатія не допоможе, повідомляє Обозреватель.

Про це вони заявили на спільній пресконференції у Вашингтоні 22 лютого після переговорів. Водночас Блінкен і Кулеба запевнили, що їхні країни віддані насамперед дипломатичному врегулюванню.

Що сказав голова Держдепу

Блінкен розповів про введення санкцій проти Росії та анонсував блокування "Північного потоку-2". Він зазначив, що 22 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц на невизначений час припинив запуск трубопроводу.

Також він зазначив, що дії Кремля спрямовані на руйнування української демократії, а Путін своїм рішенням показав, що Мінських угод більше не існує.

Держсекретар звернув увагу на те, що, за Будапештським меморандумом, саме Росія мала забезпечувати безпеку України.

Блінкен пояснив, що зважаючи на всі події, зустріч із главою МЗС РФ Лавровим не має сенсу. Він наголосив, що її було заплановано за умови, що Росія відмовиться від вторгнення в Україну.

"Зараз ми бачимо, що вторгнення починається, і Росія продемонструвала заперечення дипломатії, зараз немає сенсу у цій зустрічі" , – заявив глава Держдепу.

Заява Кулеби

Міністр закордонних справ Кулеба зі свого боку заявив, що ані Україна, ані весь цивілізований світ не визнає "незалежність" "Л/ДНР".

Він зазначив, що Україна має два плани, щоб зупинити російське вторгнення. План "А" передбачає дипломатичні зусилля, а план "Б" – боротьба за кожен клаптик землі.

"План "Б": боротися за кожен дюйм нашої землі, у кожному місті, у кожному селі. Боротися до нашої перемоги" , – сказав він.

Крім того, Кулеба наголосив, що поки що немає планів евакуювати будь-які міста, зокрема Харків чи Маріуполь.

Також він подякував партнерам України за санкції та висловив сподівання, що обмежувальні заходи лише будуть посилені у разі подальшої ескалації.