"Вільярреал" та "Ювентусу" зіграли в нічию в першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів

В першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів іспанський "Вільярреал" приймав туринський "Ювентус". Команди зіграли в нічию 1:1, повідомляє РБК-Україна.

Вільярреал – Ювентус 1:1

Голи: Парехо (66) – Влахович (1)

Вільярреал: Руллі, Фойт, Пау Торрес, Альбіоль, Педраса (Еступіньян 79), Капу, Парехо, Ло Чельсо, Альберто Морено (Трігерос 79), Данжума (Діа 90), Чуквуезе (Піно 90)

Ювентус: Щенсни, Куадрадо, Даніло, Де Ліхт, Алекс Сандро (Бонуччі 46), Де Шильо (Пеллегріні 87), Локателлі (Артур 71), Рабіо, Маккенні (Закарія 81), Влахович, Мората

Даніло перехопив м’яч та віддав у штрафний майданчик Душану Влаховичу, який точно пробив у дальній кут та відкрив рахунок. Йшла 32-а секунда матчу.

На 14-й хвилині Джовані Ло Чельсо міг зрівнювати рахунок, але його постріл влучив у хрестовину. В наступній атаці міг забивати Арно Данджума, проте його удар п’ятою, відбив Войцех Щенсни.

У "Юве" мав нагоду забити Мануель Локателлі, але м’яч після його удару пройшов над поперечиною. На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь італійського клубу.

На початку другого тайму міг забивати Альваро Мората, проте форвард "Ювентусу" не влучив у ворота. На 57-й хвилині Альберто Морено не зміг пробити голкіпера туринців.

А на 66-й хвилині "Жовта субмарина" нарешті змогла зрівняти рахунок. Даніель Парехо після закидання з глибини, опинився перед воротами Щенсни та розстріляв польського воротаря.

Після голу господарів гра заспокоїлась. Єдиний гольовий момент мав Душан Влахович, проте Херонімо Рульї впорався з ударом сербського нападника.

Матч відповіді відбудеться в Турині 16 березня.