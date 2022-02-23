Генсек ООН назвав смертельним ударом по "Мінську" визнання "ЛДНР"
Генсек ООН Антоніу Гутерреш назвав "смертельним ударом" по Мінським угодам рішення Росії визнати незалежність "ДНР" та "ЛНР", повідомляє Лента.Ру.
"Це смертельний удар по Мінських угодах, схвалених Радою Безпеки", - сказав генсек.
На його думку, Росія, визнавши Донбас, порушила суверенітет України.
"Рішення Російської Федерації визнати так звану "незалежність" окремих районів Донецької та Луганської областей є порушенням територіальної цілісності та суверенітету України", - сказав Гутерреш.