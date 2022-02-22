Під санкції ЄС могли потрапити Захарова, Симоньян та Соловйов - ЗМІ

Європейський союз погодив список санкцій проти Росії через визнання країною "незалежності" окупованих українських територій Донбасу. До нього могли потрапити посадовці, військові та топ-пропагандисти Кремля, повідомляє Обозреватель.

Як пише "Радіо Свобода", мова може йти про керівника телеканалу RT Маргариту Симоньян та телеведучого Володимира Соловйова.

Крім того, під обмеження через агресивну політику Путіна щодо української держави могли потрапити офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, глава адміністрації президента Антон Вайно, віцеспікер Держдуми Петр Толстой, а також велика група військових.

Список був схвалений усіма 27 державами-членами Європейського Союзу, його мають оприлюднити у середу, 23 лютого. Санкції передбачають заморожування активів зазначених осіб, якщо ці активи виявляться на території ЄС, заборона на в'їзд до країн Союзу та транзит через них.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що під санкції потрапив 351 депутат нелегітимної Держдуми – усі, хто голосував за визнання "незалежності" "Л/ДНР".

Водночас у Міністерстві фінансів США роз'яснили, що включатиме пакет американських санкцій проти Росії через визнання Путіним "незалежності" окупованих територій Донбасу. Обмеження стосуватимуться дітей деяких російських посадовців, а також 42 компаній.

Крім того, під обмеження потрапив зовнішній борг РФ. Це означає, що Росія тепер не зможе брати кредити чи торгувати на міжнародних ринках своїми держоблігаціями. Детальніше про санкції США – читайте у матеріалі.