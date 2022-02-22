Юрій Дудь публічно підтримав Україну

Відомий російський журналіст Юрій Дудь засудив визнання "ЛДНР" Росією і висловився на підтримку України, повідомляє УНІАН.

Пост він опублікував в Instagram. Він розповів про свою недавню поїздку до Норвегії і запропонував порівняти норвезький Кіркенес з російським Заполярним або Нікелем.

"Є багато причин, чому у них - нафта і газ і ось так, а у нас - нафта і газ і ось так. Вчора більшість з цих причин ми знову спостерігали. Імператор, що захопився історією. Свита з ампутованою думкою і волею. Пропагандистський ескорт, що так складно і так солодко схвалює війну з теплих столичних квартир. Ну і рішення, які вся ця тусовка приймає" , - написав журналіст.

Дудь підкреслив, що не вибирав цю владу і не підтримує "її імперський угар". Також він нагадав відповідь соліста групи Animal Джаz Олександра Красовицького на питання про те, що відбувається між Росією та Україною.

"Жесть. Трагедія. І почуття провини < ... > ось ці всі зелені чоловічки, ось це все втручання з боку - це нескінченні почуття мого сорому і провини. З одного боку - за те, що я не можу вплинути. З іншого - за те, що це моя країна, хоча я начебто безпосередньо і не відповідальний за ці речі" , - сказав Красовицький в інтерв'ю.

За словами журналіста, відповідь музиканта дуже близька до того, що він відчуває зараз.