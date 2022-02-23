Українцям хочуть дозволити записуватись у тероборону через "Дія"

Українцям хочуть дозволити записуватися до лав територіальної оборони через сервіс "Дія".﻿ Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє УНІАН.

Він зазначив, що це дозволить позбутися бюрократії.

"Ми там, до речі, проговорили також гарну ініціативу, щоб Мінцифри через "Дію" зробила запис до територіальної оборони" , - розповів Арахамія журналістам після зустрічі президента України з лідерами фракцій та груп Верховної Ради..

За його словами, зараз багато хто відмовляється записуватися в територіальну оборону через великий список документів, довідок, які потрібно зібрати. Необхідно все організувати так, щоб записатися до територіальної оборони "можна було в декілька кліків".

Арахамія зазначив, що також йшлося про необхідність ухвалення закону про зброю, що дало б людям можливість "самостійно купувати зброю і потім записуватися до територіальної оборони".