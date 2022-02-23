Байден не планує зустрічі з Путіним - Білий дім

Президент США Джо Байден не планує брати участь у саміті з президентом РФ Володимиром Путіним.﻿﻿ Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, повідомляє Українська правда.

"Дипломатія не може бути успішною, якщо Росія не змінить курс. І, як сказав (Блінкен - Ред.), для нього було б недоцільно проводити зараз зустріч зі своїм колегою, міністром закордонних справ Лавровим. І завжди передбачалося, що після цього буде будь-яка взаємодія з президентом Путіним. Тож наразі це точно не в планах" , - приводить слова Псакі WP.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен скасував зустріч з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

На питання, які дії США мають побачити з боку Росії для проведення зустрічі, Псакі сказала "деескалація".

Вона зазначила, що рішення Блінкена скасувати зустріч із Лавровим не означає припинення дипломатичного підходу.