Арахамія допускає введення режиму НС у кількох регіонах

Україна може запровадити режим надзвичайного стану у кількох регіонах. Йдеться про ті області, які межують із Росією, повідомляє Обозреватель.

Таку заяву зробив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після наради президента з керівниками парламентських фракцій та груп. Його брифінг транслювався на Facebook-сторінці політсили.

Політик уточнив, що про воєнний стан поки не йдеться, хоча ідеї такі обговорювалися.

"Були ідеї про введення воєнного стану, але не будемо вводити доти, доки не почнеться відкрита агресія" , – сказав Арахамія.

Він додав, що докладно обговорювалося питання надзвичайного стану у прикордонних регіонах – насамперед у Донецькій та Луганській областях. Таке рішення може бути ухвалено залежно від того, як розвиватиметься ситуація.

Водночас сам Арахамія вважає, що режим НС уже треба запроваджувати. Він запевнив, що як тільки таке рішення буде ухвалено, його проголосують упродовж дня.