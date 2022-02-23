Кулеба обговорив з главою Пентагону обороноздатність України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив подальше практичне зміцнення обороноздатності України з Міністром оборони США Ллойдом Остіном, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Керівник американського оборонного відомства висловив непохитну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України та запевнив у готовності США до подальшого нарощування військово-технічного співробітництва з Україною", - інформує пресслужба Міністерства закордонних справ України..
У відповідь Кулеба висловив подяку США за підтримку України та зміцнення збройних сил.
Також обидва міністри обговорили практичні кроки у захисті України, зокрема, розвиток співпраці у галузях протиповітряної та протиракетної оборони.