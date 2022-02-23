Канада відправляє до Латвії додаткові війська

Канада відправляє до 460 військовослужбовців Канадських збройних сил, фрегати та морський патрульний літак до Латвії. Війська та техніка будуть розгорнуті в рамках військової місії Операція Забезпечення (Operation Reassurance), повідомляє Новое время.

Як передає CBC, канадська влада пішла на цей крок за кілька тижнів після того, як країна наказала своїм військовим інструкторам залишити Україну та перенесла своє посольство до Львова з Києва на тлі можливого російського вторгнення.

"Ми робимо це, щоб зміцнити нашу відданість НАТО і сприяти миру та безпеці в Європі" , - сказав Трюдо.

Раніше повідомлялося, що США перекинуть до країн Балтії та Східної Європи винищувачі F-35 та ударні вертольоти Apache.