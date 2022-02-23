Обстріли на Донбасі: Красногорівка залишилася без електропостачання
Місто Красногорівка в Донецькій області знову позбавлене електропостачання, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні, о 17.35, попередньо внаслідок бойових дій, знеструмлено м. Красногорівка Покровського району. Без електропостачання залишилося близько 7 тисяч людей" , - йдеться у повідомленні на офіційному Телеграм каналі міністерства внутрішніх справ України.
Також наголошується, що рятувальники ДСНС забезпечують функціонування пункту надання допомоги місцевому населенню.
"О 19.25 підрозділи ДСНС розгорнули та забезпечили функціонування пункту надання допомоги населенню на базі загальноосвітньої школи № 5 м. Красногорівка. Також забезпечено електропостачання котельні, що забезпечує обігрів будівлі школи" , - повідомляє прес-центр
Біля пункту надання допомоги постійно чергують рятувальники.