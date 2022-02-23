"Влада" Криму підготувала позов до України щодо "водної блокади"

«Влада» окупованого Криму завершила підготовку першого позову до Києва за так званою «водною блокадою». У ньому вимагатимуть нібито «відшкодувати збитки», повідомляє Новое время.

Про це повідомив «РИА Новости» так званий «голова комітету із законодавства кримського парламенту» Сергій Трофімов.

Раніше на міжнародній онлайн-конференції заступник директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Ілля Тимохов заявив, що «водна блокада» окупованого Криму з боку України сприяє зростанню міжнародної напруженості.

Позиція України залишається чіткою: відновлення постачання дніпровської води до Криму можливе лише після його демілітаризації та деокупації, заявили у міністерстві.