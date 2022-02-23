"Влада" Криму підготувала позов до України щодо "водної блокади"

"Влада" Криму підготувала позов до України щодо "водної блокади"

«Влада» окупованого Криму завершила підготовку першого позову до Києва за так званою «водною блокадою». У ньому вимагатимуть нібито «відшкодувати збитки», повідомляє Новое время.

Про це повідомив «РИА Новости» так званий «голова комітету із законодавства кримського парламенту» Сергій Трофімов.

Раніше на міжнародній онлайн-конференції заступник директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Ілля Тимохов заявив, що «водна блокада» окупованого Криму з боку України сприяє зростанню міжнародної напруженості.

Позиція України залишається чіткою: відновлення постачання дніпровської води до Криму можливе лише після його демілітаризації та деокупації, заявили у міністерстві.

Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics