Влада має план на випадок розширення агресії РФ - Шмигаль
Влада має план на випадок загострення ситуації у зв'язку з агресією Російської Федерації. Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Укрiнформ.
«І в уряду план є, і в наших військових. Всі ці плани, звичайно, розроблено. Частина з них має гриф «таємно», безумовно, ми не будемо їх зараз в ефірі обговорювати. Але повірте, що ми готові, всі плани сформовані», - сказав Шмигаль у вечірньому ефірі програми «Свободи слова на ICTV».
За його словами, ЗСУ підготовлені, щодня на рівні президента та уряду проводяться зустрічі та наради щодо поточної безпекової ситуації.
«Наша логістика, Укрзалізниця, вся інфраструктура в областях практично в усіх готова до усіх можливих сценаріїв розвитку ситуації в Україні», - сказав глава уряду.