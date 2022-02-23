Влада має план на випадок розширення агресії РФ - Шмигаль

Влада має план на випадок загострення ситуації у зв'язку з агресією Російської Федерації. Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Укрiнформ.

«І в уряду план є, і в наших військових. Всі ці плани, звичайно, розроблено. Частина з них має гриф «таємно», безумовно, ми не будемо їх зараз в ефірі обговорювати. Але повірте, що ми готові, всі плани сформовані» , - сказав Шмигаль у вечірньому ефірі програми «Свободи слова на ICTV».

За його словами, ЗСУ підготовлені, щодня на рівні президента та уряду проводяться зустрічі та наради щодо поточної безпекової ситуації.