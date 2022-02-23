Глава Укроборонпрому назвав брехнею слова Путіна про літаки "Антонова"

Гендиректор ДК «Укроборонпром» Юрій Гусєв назвав відвертою брехнею та маніпуляцією слова президента Росії про те, що державне підприємство «Антонов» багато років не випускає літаки, повідомляє Укрінформ.

«У своїх словах про Україну президент Росії Володимир Путін розповів якісь відверто дикі та неприйнятні речі. Він згадав наш легендарний «Антонов», сказав, що багато років підприємство не випускає літаки. У рамках підвищення поінформованості про Україну я як генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром» стверджую наступне. Все сказане - брехня та маніпуляція» , - написав Гусєв у своєму блозі.

За його словами, саме зараз на підприємстві створюють транспортні літаки Ан-178 для Збройних Сил України - без російських деталей та комплектуючих. А річний дохід підприємства перевищив 8 мільярдів гривень.

«За 2021 рік обсяг виробництва ДК «Укроборонпром» у грошових показниках становив понад 37 мільярдів гривень. Щоб вам було зрозуміліше - це більш як 100 мільярдів рублів. З них майже 44 мільярди рублів – українська авіапромисловість. Високоточне озброєння та боєприпаси – 24 мільярди рублів. Радіолокація та радіозв'язок – майже 9 мільярдів рублів. Ми збільшили виробництво за минулий рік на 24% і не зупиняємось на цьому» , - наголосив Гусєв.

Він також повідомив, що понад 3 тисячі вироблених, відремонтованих, модернізованих одиниць озброєння та військової техніки передано минулого року українським військовим.