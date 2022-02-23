Євродепутати закликають ЄС ввести персональні санкції проти Путіна

Впливова група політиків - 67 депутатів Європарламенту - у відповідь на російську агресію проти України закликала ЄС накласти санкції персонально на Путіна та членів Ради безпеки РФ.﻿ Про це йдеться у заяві євродепутатів, повідомляє Укрінформ.

«Ми закликаємо Європейський Союз та його країни дати потужну та негайну відповідь режиму Путіна - запровадити додаткові санкції та висловити міжнародне засудження, включаючи особисті санкції проти Путіна та членів національної Ради безпеки Росії, які підтримали рішення про визнання окремих регіонів України та про застосування так званих «миротворців». Росію потрібно відсторонити від організації та участі в міжнародних спортивних подіях, включаючи фінальний матч Ліги Чемпіонів УЄФА, який має відбутися у Санкт-Петербурзі цієї весни» , - йдеться у заяві.

Депутати зауважили, що ЄС має докласти зусиль, аби допомогти українській владі захистити суверенітет України та надалі «європеїзувати» її, скориставшись усіма можливостями для тіснішої політичної асоціації та економічної інтеграції країни з Європейським Союзом.