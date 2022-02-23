Аналітики попередили про ризики для американського фондового ринку

Аналітики інвестиційного гіганта Goldman Sachs попередили про можливість падіння американського фондового ринку та індексу S&P 500 на 6 відсотків у порівнянні з рівнем на момент закриття торгів 18 лютого, повідомляє Лента.Ру.

Як пише Bloomberg, найбільше постраждають активи японських та європейських компаній. Стратеги Goldman Sachs у своїх розрахунках ґрунтувалися на чутливості глобальних активів до рубля. Вони вважали, що в гіршому випадку падіння курсу рубля на 10 відсотків призведе до зростання цін на нафту на 13 відсотків. Крім того, за найпесимістичнішого сценарію європейські та японські акції втратять близько 9 відсотків, а курс євро до долара знизиться на 2 відсотки.

У спробі обмежити ризики трейдери почали активно продавати акції та купувати облігації на тлі ескалації напруженості на Донбасі.

"У січні напруженість у відносинах між Росією та Україною впливала здебільшого на місцеві активи, але у лютому її наслідки почали позначатися і на глобальних активах" , - пишуть аналітики Goldman Sachs.

Вони зазначили, що у разі відкритого військового конфлікту економічні ризики збільшаться.

У разі деескалації напруженості рубль зміцниться, американські акції зростуть приблизно на 6 відсотків, а прибутковість облігацій збільшиться, зазначають стратеги банку.

«По суті, ми зараз чекаємо на санкції проти Росії з боку Заходу, які підвищать фінансову нестабільність на світових ринках. Потім як відповідь буде скорочено постачання газу в Європу, через що почнеться різке зростання цін на нього, яке позначиться на попиті та викличе зростання інфляції» , - вважає аналітик IG Markets Ltd. Кайл Родда.

Проте не всі фінансові організації налаштовані стосовно економіки песимістично. Аналітики банку JPMorgan Chase & Co назвали похмурі прогнози щодо фондових ринків помилковими. Вони вважають за важливе зберігати оптимізм щодо інвестицій і не звертати увагу на передбачення економічних спадів.