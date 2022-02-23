Генсек ООН не визнав "миротворців" РФ та "геноцид" на Донбасі

Принципи Статуту ООН не можуть застосовуватися вибірково й повинні виконуватися всіма країнами - членами Організації Об’єднаних Націй.﻿ Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у зверненні щодо ситуації в Україні, повідомляє Укрiнформ.

«Принципи Статуту ООН - це не меню а-ля карт. Вони не можуть застосовуватися вибірково. Усі країни-учасниці ухвалили їх - і всі повинні застосовувати» , - сказав генсек ООН.

Він також висловив занепокоєння з приводу перекручування концепції миротворчості.

«Я пишаюся досягненнями миротворчих операцій ООН, у яких так багато блакитних шоломів пожертвували своїми життями, захищаючи цивільне населення. Але коли війська однієї країни заходять на територію іншої країни без її згоди, вони не є безсторонніми миротворцями. Вони взагалі не є миротворцями» , - наголосив Гутерреш.

Відповідаючи на запитання журналістів, він відкинув пропагандистські звинувачення в «геноциді», що лунають з боку Росії на адресу України.