Сенатори США планують обговорити Україну та РФ на закритому брифінгу

Лідер демократичної більшості в Сенаті Конгресу США Чак Шумер попросив адміністрацію президента Джо Байдена провести закритий брифінг щодо ситуації навколо України та Росії, повідомляє Лента.Ру.

"Шумер запросив проведення брифінгу для всіх сенаторів по Росії та Україні" , - наголошується в заяві пресслужби сенатора.

Наразі конгресмени перебувають на відпочинку та повернуться до роботи лише у понеділок, 28 лютого. Наразі невідомо, чи зберуться вони заради брифінгу до вихідних, чи його буде проведено після їх повернення.