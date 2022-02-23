В ОБСЄ засудили визнання "ЛДНР" та закликали РФ відвести війська

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід повідомила, що у вівторок на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ був даний чіткий сигнал Росії із закликом відвести війська. В організації також закликали скасувати визнання "ЛДНР", пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Шмід повідомила, що приєдналася до другого на цьому тижні спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ щодо ситуації в Україні.

"Росії дано чіткий сигнал скасувати визнання ОРДЛО і вивести війська" , - підкреслила Шмід.

На засіданні була висловлена широка підтримка роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Як повідомив постпред Польщі і голова Постійної ради ОБСЄ Адам Халачіньскій, в ході проведеного розширеного засідання "держави-учасники ОБСЄ висловили солідарність і повну підтримку Україні і закликали Росію скасувати рішення, що підривають суверенітет і територіальну цілісність України".