Австралія оголосила про запровадження санкцій проти РФ

Країна разом зі своїми партнерами та союзниками оголошує низку санкцій щодо РФ, повідомляє Сьогодні.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон слідом за Японією заявив про запровадження санкцій проти Росії через визнання так званих ЛДНР.