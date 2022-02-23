Австралія оголосила про запровадження санкцій проти РФ
Країна разом зі своїми партнерами та союзниками оголошує низку санкцій щодо РФ, повідомляє Сьогодні.
Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон слідом за Японією заявив про запровадження санкцій проти Росії через визнання так званих ЛДНР.
"Разом зі своїми партнерами та союзниками Австралія оголошує низку економічних санкцій щодо Росії. Австралія також запровадить адресні санкції щодо восьми росіян, яким буде заборонено в'їзд до Австралії та заборонено будь-які фінансові операції, пов'язані з австралійськими структурами та організаціями. Також санкції стосуватимуться одного державного банку Росії та банків, які пов'язані з оборонною та військовою промисловістю", — сказав Моррісон під час пресконференції.