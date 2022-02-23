Кулеба розповів про роботу американських дипломатів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що не заздрить американським дипломатам, яким доводиться ночувати в Польщі, а вдень працювати в Україні.﻿ Про це він сказав під час онлайн-брифінгу з Вашингтону, повідомляє УНІАН.

"Я не заздрю американським дипломатам, яким доводиться ввечері виїжджати на територію Польщі, а зранку повертатися на територію України для того, щоб прийти на роботу. Наша позиція залишається незмінною: ми надзвичайно цінуємо кожну країну, посольство якої продовжує працювати в нашій державі, і особливо в Києві без переїзду" , - сказав Кулеба.

"Я розумію, що у кожній країні є свої протоколи безпеки, і в Сполучених Штатах є свій протокол, на основі якого вони, очевидно, ухвалюють таке рішення, але ми неодноразово з Америкою про це говорили і свою позицію доводили" , - сказав Кулеба.

США тимчасово перевели роботу свого посольства з Києва до Львова. Відповідне рішення ухвалено через різке прискорення нарощування російських військ біля кордону України. Американські дипломати вдень працюють у Львові, а на ночівлю їдуть до Польщі.