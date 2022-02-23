В Україну прибула партія канадської зброї

В Україну прибув другий літак з канадською зброєю. Про це повідомила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.

"Сьогодні наші Збройні Сили Канади здійснили другу доставку збройової військової допомоги для підтримки наших українських партнерів. Подальше вторгнення Росії до суверенної держави абсолютно неприйнятне, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет та незалежність" , - написала міністр у Твітері.

Як повідомлялося раніше, 19 лютого прибув перший літак з військовою допомогою з Канади.