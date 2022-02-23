Біологи назвали причину відмови Макрона від COVID-тестів у Путіна

Президент Франції Еммануель Макрон, а потім канцлер Німеччини Олаф Шольц не с здавали ПЛР-тест на коронавірус під час візиту до російського лідера Володимира Путіна до Москви. Можливо, вони не захотіли, щоб у росіян залишилася їхня генна інформація, повідомляє Обозреватель.

Як розповіла в інтерв'ю﻿ "Комсомольській Правді в Україні" докторка біологічних наук Інституту молекулярної біології та генетики Оксана Півень, такий аналіз може надати великий спектр інформації про людину. Зокрема, до рук медпрацівників потрапляє ДНК.

Вона підтвердила, що, крім даних про збудник, такий біоматеріал містить особисту інформацію про пацієнта.

"Не знаю, чого конкретно побоювався Макрон, проте, коли ми здаємо ПЛР-тест, береться аналіз ДНК. Зокрема, за ДНК можна визначити, до яких захворювань схильна людина" , – зазначила Півень.

Макрон та Шольц не захотіли поділитися своєю ДНК

За її словами, подібна інформація на Заході відноситься до такої, що потребує високого ступеня захисту.

"Моя колега працює в одній із клінік США, і, за її словами, хакерські атаки на американські медустанови проводяться регулярно. Наприклад, на їхню клініку вже було здійснено не одну спробу злому, зокрема, з Російської Федерації" , – розповіла Півень.

Вона додала, що подібна інформація може представляти інтерес як мінімум для страхових компаній. Володіючи такими даними, страховики знатимуть, до яких захворювань схильна людина і вже відштовхуючись від цього формуватимуть ціну страхового пакета. Або можуть взагалі відмовитись від співпраці.

Півень зазначила, що генний аналіз може розповісти багато про що. Наприклад, чи є шанс у людини померти від серцево-судинних захворювань.

"Коли Анджеліна Джолі дізналася, що вона є носієм мутації, що впливає на ризик захворіти на рак грудей – вона видалила собі молочні залози, замінивши їх імплантами. Цей яскравий приклад показує, як працює аналіз ДНК" , – зазначила лікар.

Вона ж припустила, що Макрон мав підстави побоюватися, що російські спецслужби отримають його зразок генів.

"Можливо, він має генетично обумовлену схильність до якихось захворювань. Достовірно одне – за зразком ДНК дійсно можна отримати дуже багато інформації про людину" , – сказала експертка.

Зазначимо, у вівторок, 22 лютого, відмовився від російського тесту на коронавірус також і президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Через те, що лідери не погодилися на умови Путіна, їх переговори з російським президентом пройшли за шестиметровим столом, щоб було дотримано соціальної дистанції.