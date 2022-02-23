Десятки тисяч мешканців Донеччини залишилися без води

Близько 30 тисяч мешканців Донецької області залишаються без централізованого водопостачання через зупинку насосної станції, пошкодженої через обстріли.﻿ Про це на брифінгу у Краматорську заявив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

Він нагадав, що насосна станція Першого підйому Південно-Донбаського водогону потрапила під обстріли 19 лютого. Тоді було пошкоджено її обладнання, зокрема, трансформатори – вони не підлягають відновленню.

«Понад 800 тисяч мешканців області відразу після зупинення електропостачання залишились без сталого водопостачання. Терміново були вжиті необхідні заходи… Зараз близько 30 тисяч мешканців області залишаються без централізованого водопостачання» , - сказав очільник області.

Він уточнив, що наразі з Карлівського водосховища забезпечується постачання Покровської групи міст, а зі Старокримського водосховища - постачання Маріуполя.

До міст Мар’їнка, Красногорівка, Волноваха, Вугледар та Курахове почалося підвезення води для населення. З міжнародними організаціями вирішено питання щодо допомоги у придбанні для громад ємностей для питної води, поінформував Кириленко.

Він зазначив, що орієнтовний термін виконання відновлювальних робіт на насосній станції - до 1,5 місяця.

«Це приблизний термін, з певним невеликим запасом часу. Зараз передчасно казати про пошкодження лише трансформаторів - основного та резервного. Ми не знаємо, чи у справному стані електрощитова, лінії електромереж. Для цього необхідно вийти працівнику відповідного підрозділу Компанії «Вода Донбасу». Доступ наразі не погоджено. Монтаж цього обладнання не може бути здійснений силами кількох людей, десятка людей, необхідна спеціальна техніка. Ділянка дуже добре прострілюється» , - пояснив керівник обласної ВЦА.

Кириленко додав, що ще стоїть питання доставки техніки, а тільки після цього – встановлення основного джерела живлення.