У Щастя готують часткову евакуацію через обстріли
Якщо обстріли міста Щастя російськими окупантами триватимуть, то 23 лютого розпочнеться часткова евакуація мешканців. Про це заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, повідомляє Укрінформ.
За його словами, евакуаційний план розроблено заздалегідь та погоджено з керівництвом країни.
"Поки що людей, яких ми евакуюватимемо зі Щастя, перевозитимемо трохи глибше всередину Луганської області. Але якщо буде знову загострення, і досить потужне, то відразу людей перевозитимемо і відправлятимемо вглиб країни. Є чіткий евакуаційний план. Всі робочі питання погоджені, починаючи від постачання нам вагонів, щоб ми залізницею відправляли людей, насамперед дітей, до місць, де їх приймуть", - розповів Гайдай на телеканалі "Дом".
Він зазначив, що загалом у мешканців Луганщини є тривожність, але панічних настроїв немає.
"Я можу сказати, що тим людям, які панікують, потрібно спілкуватися з людьми, які мешкають у Донецькій та Луганській областях. Тому що вони у 2014-му та 2015 роках проходили війну, вони знають, що це таке. Звичайно, є побоювання. Це абсолютно нормальна реакція, але паніки як такої немає серед людей", - наголосив очільник ОДА.