У Щастя готують часткову евакуацію через обстріли

Якщо обстріли міста Щастя російськими окупантами триватимуть, то 23 лютого розпочнеться часткова евакуація мешканців.﻿ Про це заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, повідомляє Укрінформ.

За його словами, евакуаційний план розроблено заздалегідь та погоджено з керівництвом країни.

"Поки що людей, яких ми евакуюватимемо зі Щастя, перевозитимемо трохи глибше всередину Луганської області. Але якщо буде знову загострення, і досить потужне, то відразу людей перевозитимемо і відправлятимемо вглиб країни. Є чіткий евакуаційний план. Всі робочі питання погоджені, починаючи від постачання нам вагонів, щоб ми залізницею відправляли людей, насамперед дітей, до місць, де їх приймуть" , - розповів Гайдай на телеканалі "Дом".

Він зазначив, що загалом у мешканців Луганщини є тривожність, але панічних настроїв немає.