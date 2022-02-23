У Щастя готують часткову евакуацію через обстріли

У Щастя готують часткову евакуацію через обстріли

Якщо обстріли міста Щастя російськими окупантами триватимуть, то 23 лютого розпочнеться часткова евакуація мешканців.﻿ Про це заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, повідомляє Укрінформ.

За його словами, евакуаційний план розроблено заздалегідь та погоджено з керівництвом країни.

"Поки що людей, яких ми евакуюватимемо зі Щастя, перевозитимемо трохи глибше всередину Луганської області. Але якщо буде знову загострення, і досить потужне, то відразу людей перевозитимемо і відправлятимемо вглиб країни. Є чіткий евакуаційний план. Всі робочі питання погоджені, починаючи від постачання нам вагонів, щоб ми залізницею відправляли людей, насамперед дітей, до місць, де їх приймуть", - розповів Гайдай на телеканалі "Дом".

Він зазначив, що загалом у мешканців Луганщини є тривожність, але панічних настроїв немає.

"Я можу сказати, що тим людям, які панікують, потрібно спілкуватися з людьми, які мешкають у Донецькій та Луганській областях. Тому що вони у 2014-му та 2015 роках проходили війну, вони знають, що це таке. Звичайно, є побоювання. Це абсолютно нормальна реакція, але паніки як такої немає серед людей", - наголосив очільник ОДА.
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