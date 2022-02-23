Курс валют НБУ на 23 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 23 лютого 2022 року

Курс долара у порівнянні з 22 лютого досяг рівня 28.99 за 1 долар.

Курс євро досягнув рівня 32.90 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 4 коп. до 3.66 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 39.27 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 49 коп. до 31.56 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 12 коп. до 7.24 за 1 польський злотий.