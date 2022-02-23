Курс валют НБУ на 23 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 23 лютого 2022 року
Курс долара у порівнянні з 22 лютого досяг рівня 28.99 за 1 долар.
Курс євро досягнув рівня 32.90 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 4 коп. до 3.66 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 39.27 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 49 коп. до 31.56 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 12 коп. до 7.24 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|28.987 700
|EUR
|Євро
|32.903 900
|RUB
|Рубль
|0.366 450
|GBP
|Фунт стерлінгів
|39.265 300
|CHF
|Швейцарський франк
|31.563 300
|PLN
|Польський злотий
|7.238 800