Нацгвардія посилила охорону Дністровської ГАЕС
Військовослужбовці Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України приступили до виконання завдань з охорони Дністровської гідроакумулюючої електростанції, що розташована у Чернівецькій області, повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними пресслужби Національної гвардії України, охорону об'єкта посилили нацгвардійці спільно зі співробітниками поліції. Національної гвардії України. Головним завдання для правоохоронців є надійний захист Дністровської ГАЕС.
"Правоохоронці проводитимуть превентивні заходи. Зокрема, патрулюватимуть прилеглу місцевість, будуть вести спостереження, оцінювати існуючу обстановку навколо об’єкту, перевірятимуть документи та транспортні засоби", - йдеться у повідомленні.