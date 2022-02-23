Нацгвардія посилила охорону Дністровської ГАЕС

Військовослужбовці Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України приступили до виконання завдань з охорони Дністровської гідроакумулюючої електростанції, що розташована у Чернівецькій області, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними пресслужби﻿ Національної гвардії України, охорону об'єкта посилили нацгвардійці спільно зі співробітниками поліції. Національної гвардії України. Головним завдання для правоохоронців є надійний захист Дністровської ГАЕС.