Метод Фейнмана: 4 кроки, як вивчити будь-що раз і назавжди

Всесвітньо відомий фізик Річард Фейнман розробив власний простий спосіб засвоєння матеріалу, який дозволяє вивчити все, що завгодно і ніколи це не забувати. Техніка полягає у зборі якомога більшої кількості інформації та дослідженні її, повідомляє Обозреватель.

Як йдеться на сайті Університету Колорадо, метод глибокого вивчення та засвоєння тем складається з чотирьох кроків. А саме – вивчення для себе, навчання інших, заповнення прогалин у новій навичці та спрощенні.

Метод Фейнмана дозволить зрозуміти що завгодно. Джерело: pixabay.com

Крок 1 – Вивчення

Все, що вам потрібно зробити, це вибрати тему та почати її вивчення. Просто запишіть все, що ви знаєте про цю навичку, на аркуші паперу. Спробуйте розбити його на основні компоненти та зрозуміти його загалом.

Крок 2 – Навчіть

Як тільки ви повністю вивчите тему, приступайте до кроку 2. Це можна зробити навіть для уявної аудиторії. Важливо пояснити мету та основні стратегії.

Крок 3 – Заповніть прогалини

Це повернення до навчання, але з посиленою увагою до незрозумілих речей. Суть – усунути недоліки та перетворити їх на сильні сторони.

Крок 4 – Спростіть

На даному етапі важливо позбутися зайвого та пояснити щось настільки ясно, щоб його могли зрозуміти навіть маленькі діти з обмеженим словниковим запасом. Це проллє світло на те, як різні елементи з'єднуються разом. Важливо розкласти все на найпростіші форми і висловити коротко і ясно.